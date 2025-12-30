CEL-SCI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CEL-SCI stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CEL-SCI -2,700 USD je Aktie generiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,270 USD beziffert. Im Vorjahr waren -15,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at