CEL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CEL ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CEL die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 52,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 97,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at