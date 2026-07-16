CEL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CEL hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 70,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CEL 110,95 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 5,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte CEL 5,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at