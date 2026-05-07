Celanese informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Celanese hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Celanese in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at