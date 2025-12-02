Celanese Aktie
WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034
|
02.12.2025 14:57:15
Celanese Launches Up To $1 Bln Tender Offers
(RTTNews) - Celanese Corp. (CE), a chemical and specialty materials company, on Tuesday announced that its wholly owned subsidiary, Celanese US Holdings LLC, has launched cash tender offers to repurchase up to $1 billion of its outstanding 2027 and 2028 senior notes.
The offers include a cap of $100 million for the 2028 notes. Holders who tender by December 15 will receive total consideration of $1,037.50 per $1,000 for the 2027 notes and $1,055.00 per $1,000 for the 2028 notes, including early-tender payments.
The tender offers expire on December 31, with early settlement expected on December 17 and final settlement on January 5, subject to a concurrent debt financing condition.
The company said accepted notes will be repurchased in order of priority and retired after settlement.
In the pre-market trading, Celanese is 0.74% lesser at $41.52 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celanese Corp.mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Celanese legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Celanese Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Celanese Corp.
|34,87
|-3,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.