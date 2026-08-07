Celanese legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Celanese lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,75 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at