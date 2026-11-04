Celanese mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Celanese hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -12,390 USD je Aktie erzielt worden.

Celanese hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at