Celanese präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Celanese ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Celanese die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren -17,500 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Milliarden USD – eine Minderung von 7,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,37 Milliarden USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 10,640 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -13,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 9,54 Milliarden USD, gegenüber 10,28 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,16 Prozent präsentiert.
