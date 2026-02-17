Celanese Aktie
WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034
|
17.02.2026 22:25:19
Celanese Swings To Q4 Profit
(RTTNews) - Celanese Corporation (CE), a global chemical and specialty materials company, on Tuesday reported fourth-quarter net earnings of $19 million or $0.17 per share, compared to a net loss of $1.93 billion or $17.60 per share last year.
Adjusted earnings per share for the quarter were $0.67, compared to $1.33 per share last year.
Net sales for the quarter were $2.20 billion, up from $2.36 billion last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celanese Corp.
|
16.02.26
|Ausblick: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)