WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034

17.02.2026 22:25:19

Celanese Swings To Q4 Profit

(RTTNews) - Celanese Corporation (CE), a global chemical and specialty materials company, on Tuesday reported fourth-quarter net earnings of $19 million or $0.17 per share, compared to a net loss of $1.93 billion or $17.60 per share last year.

Adjusted earnings per share for the quarter were $0.67, compared to $1.33 per share last year.

Net sales for the quarter were $2.20 billion, up from $2.36 billion last year.

