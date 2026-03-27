Celcuity präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Celcuity hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,850 USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,790 USD. Im Vorjahr waren -2,830 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at