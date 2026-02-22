Celcuity Aktie

Celcuity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007

22.02.2026 20:05:11

Celcuity Stock Soars 700% in a Year as One Investor's $17 Million Buy Helps Create Top Two Position

On February 17, 2026, Perceptive Advisors reported a buy of Celcuity (NASDAQ:CELC), adding 203,881 shares in the fourth quarter, with an estimated transaction value of $16.76 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Perceptive Advisors increased its stake in Celcuity by 203,881 shares in the fourth quarter. The estimated value of this share purchase, based on the period’s average closing price, is $16.76 million. The value of the fund’s position increased by $169.16 million over the quarter, a figure that reflects both the additional shares and price appreciation.Celcuity is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of targeted cancer therapies and companion diagnostics. The company leverages its proprietary CELsignia platform and pipeline drug Gedatolisib to address unmet needs in oncology, particularly for breast and ovarian cancer. Its strategy centers on innovative diagnostic and therapeutic solutions, supported by a license agreement with Pfizer, positioning Celcuity to capitalize on advancements in precision medicine.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Celcuity Inc Registered Shs

Analysen zu Celcuity Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Celcuity Inc Registered Shs 104,79 -1,86% Celcuity Inc Registered Shs

20:49 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

