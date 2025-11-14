Celcuity vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Celcuity hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Celcuity ein EPS von -0,700 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at