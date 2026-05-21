Broadcaster Aktie
WKN DE: A0J26T / ISIN: US11132B1035
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21.05.2026 15:47:22
Celebrated broadcaster and naturalist David Attenborough turns 100
The still-sprightly centenarian has been knighted twice, nominated for the 2022 Nobel Peace Prize, and is perhaps the world's most recognizable nature lover.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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