Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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03.04.2026 17:03:00
Celebration of strong job growth is tempered by concern over what comes next: Economists react to March employment data
Although the addition of a healthy 178,000 jobs in March was “stirring,” and the unemployment rate ticked down to 4.3%, economists were muted in their celebrations, as the impact of the war in Iran on the labor market is still unknown.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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