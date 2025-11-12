Celebrity Fashions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Celebrity Fashions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,66 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,740 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Celebrity Fashions 425,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at