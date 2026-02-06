Celebrity Fashions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Celebrity Fashions hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 453,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 381,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at