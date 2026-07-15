Celebrity influencers paid up to £1m to advertise deodorant on Instagram

Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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16.07.2026 01:00:42
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The chief executive of Wild reveals what happens behind the scenes of social media marketing.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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