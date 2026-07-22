Celestica Aktie
WKN: 914782 / ISIN: CA15101Q1081
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23.07.2026 01:00:00
Celestica: A Stock to Watch in the AI Infrastructure Boom
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