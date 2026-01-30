Celestica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Celestica gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 3,22 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,82 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,10 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 10,00 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Celestica 4,96 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,02 Prozent auf 17,31 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at