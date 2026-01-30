Celestica gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Celestica hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 66392,85 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Celestica noch ein Gewinn pro Aktie von 25983,40 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5 252,36 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 544,07 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 178346,66 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 66294,85 ARS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 15 432,09 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Celestica 8 832,60 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at