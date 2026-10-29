Celestica gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Celestica äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 4,56 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Celestica noch ein Gewinn pro Aktie von 3,18 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Celestica im vergangenen Quartal 8,16 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Celestica 4,40 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at