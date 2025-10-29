Celestica öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Celestica hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,18 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,40 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Celestica 3,41 Milliarden CAD umgesetzt.

