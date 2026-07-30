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30.07.2026 06:31:29
Celestica: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Celestica hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 89325,84 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41813,61 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6 619,97 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 99,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 323,72 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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