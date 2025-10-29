Celestica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Celestica hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61474,33 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14113,81 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4 249,98 Milliarden ARS – ein Plus von 80,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Celestica 2 351,83 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at