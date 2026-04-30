Celestica stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Celestica präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 51899,13 ARS. Im letzten Jahr hatte Celestica einen Gewinn von 15621,87 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5 738,68 Milliarden ARS – ein Plus von 105,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Celestica 2 795,68 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at