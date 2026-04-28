Celestica Aktie
WKN: 914782 / ISIN: CA15101Q1081
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28.04.2026 14:44:15
Celestica Stock Falls Despite Q1 Double Beat, Strong Guidance
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