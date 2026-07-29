Celestica vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Celestica hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,52 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Celestica im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,50 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at