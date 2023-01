Celestica veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Celestica präsentierte in der am 26.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,749 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,559 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,73 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 42,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,734 CAD sowie einen Umsatz von 2,65 Milliarden CAD belaufen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,54 CAD beziffert, während im Vorjahr 1,65 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 9,69 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,16 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,55 CAD und einen Umsatz von 9,69 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at