Celestica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Celestica veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,55 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at