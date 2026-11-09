Cell Impact Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cell Impact Registered hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,01 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at