Cell Impact Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cell Impact Registered hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen SEK – eine Minderung von 50,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,2 Millionen SEK eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,650 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cell Impact Registered -0,920 SEK je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 5,57 Millionen SEK, gegenüber 37,33 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 85,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at