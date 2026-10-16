Cell MedX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cell MedX hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cell MedX ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at