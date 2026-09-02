Cell MedX zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cell MedX hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cell MedX ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at