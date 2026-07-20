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20.07.2026 06:31:29
Cellavision AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cellavision AB hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,37 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cellavision AB 1,58 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,9 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 191,3 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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