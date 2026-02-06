Cellavision AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cellavision AB hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 197,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cellavision AB 186,7 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,42 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Cellavision AB ein EPS von 5,90 SEK je Aktie vermeldet.

Cellavision AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 758,97 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 723,22 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 6,44 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 756,25 Millionen SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at