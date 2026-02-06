|
06.02.2026 06:31:28
Cellavision AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Cellavision AB hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 SEK erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 197,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cellavision AB 186,7 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,42 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Cellavision AB ein EPS von 5,90 SEK je Aktie vermeldet.
Cellavision AB hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 758,97 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 723,22 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 6,44 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 756,25 Millionen SEK belaufen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.