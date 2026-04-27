Cellavision AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cellavision AB äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,74 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,56 Prozent auf 166,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at