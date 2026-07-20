Cellavision Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cellavision Un hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cellavision Un mit einem Umsatz von insgesamt 21,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at