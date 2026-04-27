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27.04.2026 06:31:29
Cellavision Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cellavision Un hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Cellavision Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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