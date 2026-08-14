Cellcom Israel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cellcom Israel ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cellcom Israel die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,380 ILS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,72 Prozent auf 1,07 Milliarden ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at