Cellcom Israel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cellcom Israel hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,43 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cellcom Israel 0,350 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,90 Prozent auf 1,01 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,11 Milliarden ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at