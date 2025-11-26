|
Cellcom Israel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cellcom Israel hat am 25.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Cellcom Israel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 ILS je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,03 Milliarden ILS – eine Minderung von 7,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,12 Milliarden ILS eingefahren.
