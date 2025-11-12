Celldex Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Celldex Therapeutics stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Celldex Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at