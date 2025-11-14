Cellebrite DI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cellebrite DI hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellebrite DI noch ein Gewinn pro Aktie von -0,990 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 106,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 126,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at