Cellebrite DI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cellebrite DI veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellebrite DI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cellebrite DI 128,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 USD, nach -1,350 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,56 Prozent auf 475,68 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 401,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at