Cellebrite kündigt erweiterte Lösungsmöglichkeiten für Ermittlungen im digitalen Raum an

Pathfinder X, die neueste KI-fähige Investigative-Analytics-Lösung von Cellebrite, bietet Ermittlern eine neue Bandbreite von Ermittlungswerkzeugen und Einsatzoptionen, um die Lösung von Fällen voranzutreiben

PETAH TIKVA, Israel, und TYSONS CORNER, Virginia, USA, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen (DI-Lösungen), kündigte heute die weltweite Markteinführung von Pathfinder X , an, einer erweiterten Suite von KI-fähigen Funktionen für eine Vielzahl digitaler Daten aus verschiedenen Quellen, die Behörden und Teams, die an komplexen Ermittlungen arbeiten, verbesserte Konnektivitätsmöglichkeiten und wertvolle Einblicke bieten soll.



"Die investigative Analytik von Cellebrite bietet unseren Partnern seit langem zuverlässige End-to-End-Lösungen für digitale Intelligenz, die zu verwertbaren Beweisen und beschleunigten Justizergebnissen führen", sagte Ronnen Armon, Chief Products & Technologies Officer bei Cellebrite. "Der heutige Start von Pathfinder X bringt unseren Agentur- und Kundenteams ein neues Maß an Vertrauen und Kompetenz für ihre Arbeit in einer zunehmend komplexen digitalen Umgebung."

Pathfinder X bietet jetzt:

Cloud-Bereitstellungsoptionen auf AWS und Azure VPC.

Ein Hub-and-Spoke-Bereitstellungsformat, das sich ideal für geografisch verstreute Teams eignet.

Ein neues Benutzerverwaltungssystem mit Prüfpfaden und Gruppenzuweisungen zur Gewährleistung einer höheren Sicherheit und zur Einhaltung von Sicherheitsanforderungen der US-Regierung und auf föderaler Ebene, einschließlich FISMA.



Nach der digitalen Datenextraktion identifiziert Pathfinder X nahtlos Verbindungen in den erhobenen Daten, unabhängig von der Herkunft und der rechtmäßigen Extraktionstechnologie, um potenzielle Personen von Interesse auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Inhalte und korrelierten Aktionen schneller und genauer zu identifizieren. Die Software verbessert die Berichterstattungsdienste durch eine Standortmodellierung, die eine präzise Datenzuordnung und die Möglichkeit zur Identifizierung von Datenduplikaten bietet – eine wichtige Funktion, die die Ermittlungen optimiert und beschleunigt.

Die verbesserten Fähigkeiten von Pathfinder wurden bereits bei mehreren Ermittlungen eingesetzt, darunter auch in einem anhängigen Fall, an dem das Lake Jackson Police Department beteiligt war. Nach einem Hinweis des National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) auf einen Verdächtigen, der angeblich im Besitz von Materialien in Bezug auf sexuellen Kindesmissbrauch war, und es insbesondere um ein lebendes Kinderopfer ging, setzte die Abteilung die Pathfinder-Technologie von Cellebrite ein, um vor Gericht bessere Beweise präsentieren zu können.

"Ich habe in diesem Fall Beweise in Bezug auf sexuellen Kindesmissbrauch aus einer Vielzahl von Datenquellen gesammelt, und mithilfe der leistungsstarken KI von Cellebrite Pathfinder konnte ich bekannte Bilder des kindlichen Opfers verarbeiten und mit den Beweisen vergleichen, was diesen Fall im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens gestärkt hat", sagte Detective Sergeant Chris Collins vom Department.

Vom Tatort bis zum Gerichtssaal ist Cellebrite ein etablierter und zuverlässiger Partner für Ermittlungsteams auf Landes-, Kommunal- und Bundesebene und wird in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt eingesetzt. Die heutige Ankündigung von Pathfinder folgt auf bedeutende Investitionen in die Technologie, darunter ein Vertrag über 10 Millionen US-Dollar mit einer europäischen Polizeibehörde und eine Vereinbarung im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar mit einer großen australischen Polizeibehörde.

Weitere Informationen über Cellebrite Pathfinder X finden Sie hier .

Über Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Digital-Intelligence-Lösungen für den staatlichen und privaten Sektor. Mit unseren Lösungen können Organisationen die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse bewältigen. Die Digital-Intelligence-Plattform und die Digital-Intelligence-Lösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erheben, prüfen, analysieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite .

