Cellebrite revolutioniert die Datenerfassung mit bahnbrechender SaaS-Lösung als integralem Bestandteil der Case-to-Closure-Plattform des Unternehmens

Die neue SaaS-Bereitstellung ermöglicht den Zugriff, die Erfassung und die Analyse von Daten von einer Vielzahl von Remote-Geräten im gesamten Unternehmen mit beispielloser Effizienz und zustimmungsbasierter Sicherheit

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein führender Anbieter von digitalen Ermittlungslösungen, stellt heute Cellebrite Endpoint Inspector SaaS vor. Dieses erweiterte Bereitstellungsmodell unseres branchenführenden Produkts Endpoint Inspector bietet Unternehmenskunden und eDiscovery-Dienstleistern digitale Forensik-Funktionen der nächsten Generation, die eine optimierte Sammlung und Analyse von Daten von verschiedenen Remote-Geräten ermöglichen, und zwar in einem einheitlichen, zustimmungsbasierten und sicheren Rahmen.



Mit der laufend weiterentwickelten Suite von SaaS-Lösungen in der Case-to-Closure-Plattform von Cellebrite können Unternehmen jetzt schnell eine nahtlose, zielgerichtete Datenerfassung aus der Ferne einsetzen, um wichtige Informationen schneller zu erfassen und die Zeit bis zum Erhalt der Daten von Tagen auf Minuten zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass die Prüfer in Zusammenarbeit mit den Verwahrern Cloud-Nachrichten abrufen können. Die Lösung ergänzt das nutzungsbasierte SaaS-Angebot von Cellebrite für die mobile Datenerfassung im privaten Sektor, Endpoint Mobile Now. Als Top-Anbieter für eDiscovery-Fachleute bietet Endpoint Inspector SaaS Unternehmen eine zentralisierte Plattform für Echtzeit-Transparenz über den Status der Sammlung. Diese Effizienz macht mehrere Tools oder die manuelle Nachverfolgung in Tabellenkalkulationen überflüssig, während die automatischen Updates für neue Gerätesoftwareversionen die mit häufigen Geräte-Upgrades verbundenen Risiken verringern.

"Angesichts der raschen Verbreitung von SaaS-Lösungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass unsere Systeme nicht nur dem technologischen Fortschritt voraus sind, sondern auch den höchsten ethischen und rechtlichen Standards entsprechen", so Ronnen Armon, Chief Products Technologies Officer bei Cellebrite. "Cellebrite Endpoint Inspector SaaS steht dabei an vorderster Front und stellt sicher, dass die Prüfer effizient Daten von einer Reihe von Geräten sammeln können, unabhängig vom Standort, ohne Software zu verwalten oder Kompromisse bei der Zustimmung und Sicherheit einzugehen."

Cellebrite hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur bei der technologischen Innovation, sondern auch bei den ethischen Praktiken in der Branche führend zu sein. Endpoint Inspector SaaS arbeitet strikt innerhalb eines zustimmungsbasierten Rahmens, der sicherstellt, dass alle Aktivitäten transparent und von den Gerätebesitzern genehmigt sind. Dieser Ansatz ist grundlegend für unsere Werte und ist in jeden Aspekt unserer Lösung eingebettet.

Entdecken Sie, wie Cellebrite Endpoint Inspector SaaS Ihre Unternehmensdatenerfassung und -analyse verändern kann. Besuchen Sie uns unter https://enterprise.cellebrite.com/Cellebrite-endpoint-inspector/

Über Cellebrite



Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com , oder folgen Sie uns auf X unter @Cellebrite.

Über Cellebrite Enterprise Solutions

In einer Welt, die sich rasant entwickelt, entwirft Cellebrite Enterprise Solutions kreative und innovative Lösungen, um die Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten, Daten zu transformieren und wichtige Erkenntnisse zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen. Ob Unternehmenszentrale oder Homeoffice – mit den Angeboten von Cellebrite Enterprise Solutions können eDiscovery-Experten und unternehmenseigene Ermittler überall auf Endgeräte zugreifen.