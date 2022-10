Cellebrite veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 am 17. November 2022

PETAH TIKVAH (Israel) und TYSONS CORNER, Virginia (USA), Oct. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) (das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass es seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 vor Marktbeginn am Donnerstag, 17. November 2022, veröffentlichen wird.



An diesem Tag wird die Unternehmensleitung um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu erörtern.

Teilnehmern, die sich telefonisch einwählen möchten, wird empfohlen, sich vorab unter https://register.vevent.com/register/BIaf596aa015be4fe19064526f1015b7b6 anzumelden.

Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit Einzelheiten zur Teilnahme an der Telefonkonferenz, einschließlich der Einwahlnummer und einer eindeutigen Registrierungs-ID.

Die Live-Telefonkonferenz wird im Nur-Zuhör-Modus per Webcast unter https://edge.media-server.com/mmc/p/7dttnkrq übertragen.

Der Webcast bleibt auch nach der Telefonkonferenz unter https://investors.cellebrite.com/events-presentations verfügbar.

Über Cellebrite

Cellebrite (NASDAQ: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von Digital-Intelligence-Lösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die Digital-Intelligence-Plattform und die Digital-Intelligence-Lösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, transformieren die Art und Weise, in der Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite .

