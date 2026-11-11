Cellectar Biosciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cellectar Biosciences lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cellectar Biosciences ein EPS von -1,410 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at