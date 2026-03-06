Cellectar Biosciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cellectar Biosciences hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cellectar Biosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,350 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -42,000 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at