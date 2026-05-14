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14.05.2026 06:31:29
Cellectis informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cellectis hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Cellectis hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,180 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cellectis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,8 Millionen USD im Vergleich zu 10,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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